New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

28.05.2025 23:50
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Nvidia'nın bilanço açıklaması öncesi borsa düştü, Dow Jones 250 puan kaybetti. Yatırımcılar temkinli.

NEW New York borsası, çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 42.098,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalışla 5.888,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 19.100,94 puana geriledi.

Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AB'ye uygulanması planlanan tarifeleri ertelemesinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu anımsattı.

Ancak tarife belirsizliklerinin sürdüğüne işaret eden analistler, gümrük vergileri üzerinde daha fazla netlik oluşana ve ABD Senatosu'nun gündemindeki vergi tasarısı yasalaşana kadar piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası da 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösteren tutanaklarda, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.

Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.

Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5 seviyesini aşarken, daha sonra yüzde 4,98 seviyesinde dengelendi. 10 yıl vadeli tahvil faizi de 5 baz puan artışla yüzde 4,49 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98 ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal tarafta, GameStop hisseleri, yarım milyar dolardan fazla değere sahip, 4 bin 710 adet Bitcoin satın aldığını açıklaması sonrasında yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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