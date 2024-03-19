New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Yükseldi - Son Dakika
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New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,83 arttı. Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları beklenirken, analistler faiz indirim beklentilerinin zayıfladığını ifade etti. ABD'de yeni konut yapımı ve inşaat izinleri verileri ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise azalış gösterdi. Ayrıca, Nvidia'nın yeni yapay zeka çipi tanıtımı ve Unilever'in işten çıkarmaları da piyasaları etkiledi.

19.03.2024 23:47  Güncelleme: 23:49
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artarak 39.110,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 5.178,51 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 16.166,79 puana çıktı.

Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları beklenirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ancak geçen hafta güçlü gelen enflasyon verileri sonrasında ilk faiz indiriminin haziranda başlayacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığını ifade etti.

Fed'in yarın yayımlayacağı ekonomiye ilişkin tahminlere işaret eden analistler, yatırımcıların gelecek aylarda olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları için "nokta grafiğini" beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,29'a geriledi.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'li çip üreticisi Nvidia, dün piyasalar kapandıktan sonra "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipini tanıttı.

Şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nın (GTC) ikinci gününde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, yatırımcıların sorularını yanıtladı. Kress, şirketin yeni yapay zeka çipinin yıl sonunda piyasaya çıkacağını düşündüğünü söyledi. Huang da yaklaşık 250 milyar dolarlık veri merkezi pazarının peşinde olduklarını ifade etti.

Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 1'in üzerinde kazançla tamamladı. Çip şirketi Advanced Micro Devices'ın hisseleri ise bugün yüzde 5'e yakın geriledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı başvuruda, 2 milyon ek hisse senedi satmayı ve toplam hisse sayısını 58 milyonun üzerine çıkarmayı planladığını belirten Super Micro Computer'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 9 düşüş gösterdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever'in hisseleri ise dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürüleceği ve dünya genelinde 7 bin 500 kişinin işine son verileceğini duyurması sonrasında yüzde 3'e yakın arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Yükseldi - Son Dakika

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