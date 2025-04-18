New York'ta Eğitim Politikalarına Protesto

NEW YORK, 18 Nisan (Xinhua) -- Filistin yanlısı protestolara katıldığı için Columbia Üniversitesi'nden uzaklaştırılan Grant Miner, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor, 17 Nisan 2025.

New York üniversitelerinden yüzlerce öğretim üyesi, öğrenci, araştırmacı ve personel perşembe günü Manhattan'da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yükseköğrenimi hedef alan politika ve finansman kesintilerine karşı düzenlenen protesto gösterisinde bir araya geldi. (Fotoğraf: Ada Zhang/Xinhua)