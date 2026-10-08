New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü, Gazze saldırılarının 3. yılında düzenlendi

New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü, Gazze saldırılarının 3. yılında düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri yapıldı. 7 Ekim 2026'daki etkinlikte katılımcılar Filistin'e destek verdi.
NEW YORK, 8 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşüne katılan insanlar, 7 Ekim 2026.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek yürüyüşü ve protesto gösterileri düzenlendi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?