New York'ta Gece Kulübüne Saldırı: 11 Yaralı - Son Dakika
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New York'ta Gece Kulübüne Saldırı: 11 Yaralı

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New York'taki bir gece kulübünde silahlı saldırı sonucu 11 kişi yaralandı. Olay araştırılıyor.

02.01.2025 11:00
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- New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı: 11 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda en az 11 kişi yaralandı. Görgü tanıkları yaralı 2 kişiye olay yerinde müdahale edildiğini aktarırken, New York polisi olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından gece kulübünün çevresi güvenlik kontrolüne alındı.

Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel New York'ta Gece Kulübüne Saldırı: 11 Yaralı - Son Dakika

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