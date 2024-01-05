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New York'ta iki metro treni çarpıştı, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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New York'ta iki metro treni çarpıştı, 24 kişi yaralandı

Dünyanın en eski metro ağlarından biri olan New York metrosunda meydana gelen kazada, yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda trenlerden biri raydan çıktı ve yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

New York\'ta iki metro treni çarpıştı, 24 kişi yaralandı
05.01.2024 - 09:05,
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New York'ta iki metro treni çarpıştı, trenlerden biri raydan çıktı, kazada 24 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en eski metro ağlarından New York metrosunda kaza meydana geldi.

Yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle Manhattan Adası'nda çarpıştı.

Yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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