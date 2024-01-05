New York\'ta iki metro treni çarpıştı, 24 kişi yaralandı

New York'ta iki metro treni çarpıştı, trenlerden biri raydan çıktı, kazada 24 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en eski metro ağlarından New York metrosunda kaza meydana geldi.

Yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle Manhattan Adası'nda çarpıştı.

Yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.