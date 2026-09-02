New York'ta ilkokul ve ortaokullarda derslerde yapay zeka kullanımı geçici olarak yasaklandı - Son Dakika
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New York'ta ilkokul ve ortaokullarda derslerde yapay zeka kullanımı geçici olarak yasaklandı

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde üretken yapay zeka kullanan tüm yazılımları kullanmasını geçici olarak yasakladı. Karar, ülkedeki en kapsamlı yasaklama olurken; ekran süresi sınırlandırıldı ve sohbet robotları tüm sınıflarda yasaklandı.

NEW ABD'nin New York kentinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasının yasaklandığı bildirildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaptığı basın açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohran Mamdani, New York'ta devlet okullarındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, gelecek eğitim öğretim yılında derslerde yapay zeka teknolojisinden faydalanmasını geçici olarak yasakladığını belirtti.

Mamdani, ülkenin en büyük okul bölgesindeki ilkokul ve ortaokul çocuklarının "öğrenci odaklı üretken yapay zeka kullanan tüm yazılımları" kullanmasını yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

Bu politikanın ülkedeki en kapsamlı yasaklama kararı anlamına geldiğine işaret eden Mamdani, "Çocuklarımız her gün okula geldiklerinde onlara soru sormayı, varsayımları sorgulamayı, önermeyi, araştırmayı, neden diye sormayı öğretiyoruz. Okullarımızda yapay zeka söz konusu olduğunda da aynı şeyi yapma yükümlülüğümüz var." ifadelerini kullandı.

New York Belediyesinin kararına göre ayrıca ekran kullanım süresi, 3. ila 5. sınıflar için günde 30 dakika, 6. ila 8. sınıflar için ise 45 dakika ile sınırlandırılırken, yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı.

Diğer taraftan, bu kısıtlamalar doğrultusunda, okul sisteminde kullanılan tüm teknoloji araçları gözden geçirilecek ve gerekli olmadığı belirlenen bazı araçlar kullanımdan kaldırılacak.

New York eyaletinde geçen eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta ilkokul ve ortaokullarda derslerde yapay zeka kullanımı geçici olarak yasaklandı - Son Dakika

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