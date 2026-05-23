New York'ta Tersanede Yangın ve Patlama

ABD'nin New York eyaletindeki bir tersanede çıkan yangın ve patlamada en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki bir tersanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle en az 16 kişinin yaralandığı, bunlardan üçünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Olay yerinde 200'den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.