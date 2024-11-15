New York'ta Uluslararası Yemek Festivali - Son Dakika
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New York'ta Uluslararası Yemek Festivali

Türkevi'nde düzenlenen festivalde 15 ülke katıldı, Türk mutfağına dünya mutfakları eşlik etti.

15.11.2024 05:16
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NEW New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunu bulunduran ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Türkevi, üçüncü kez kapılarını "Uluslararası Yemek Festivali"ne açtı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Yabancı Konsoloslar Derneği tarafından düzenlenen festivale 15 ülke katılım sağladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal, Türkevi'nde bu festivale tekrar ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yabancı Konsoloslar Derneğinin bu yılki Dönem Başkanı Malezya'nın New York Başkonsolosu Amir Farid Abu Hasan ise ev sahipliği Büyükelçi Yazal'a için teşekkürlerini ileterek,"Ev sahipliğiniz ve emekleriniz, diplomasi ve kültürel etkileşimin sadece resmi toplantılarda değil, aynı zamanda masa etrafında da gerçekleştiğini gösteriyor." diye konuştu.

Festivale, New York'ta görev yapan başkonsoloslar, üst düzey yöneticiler, diplomatik misyon çalışanları ve çok sayıda konuk katıldı.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen festivalde ,Gürcistan, Endonezya, Sırbistan ve Tayland'dan sanatçılar, geleneksel müzikleriyle kısa gösteriler düzenledi.

Konuklara Türk mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarından farklı yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Uluslararası Yemek Festivali - Son Dakika

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