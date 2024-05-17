New York'un finans merkezi Wall Street'te Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi - Son Dakika
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New York'un finans merkezi Wall Street'te Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi

New York\'un finans merkezi Wall Street\'te Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi

New York'un finans merkezi Wall Street'te düzenlenen törende, Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen törene Türk yetkililer, diplomatik misyonlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Ayrıca, 41. Türk Günü Yürüyüşü de 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve etkinlikler kapsamında sanatçılar konser verecek, gösteriler düzenlenecek.

17.05.2024 21:40
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NEW New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te düzenlenen törende, Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park'ta (TADF) "41. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme" töreni düzenledi.

Törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TADF Başkanı Gülay Aydemir, BM Daimi Temsilciliği İletişim Müşaviri Gül Kıratlı, diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Ünlü finans merkezinde Türk bayrağı büyük coşkuyla bu sene 24. kez göndere çekildi.

41. Türk Günü Yürüyüşü ise 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek. Sabah saatlerinde New York Madison Avenue ve 38th Street'te başlayacak yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı mehter takımı, yürüyüş rotasında Osmanlı Türk müziğini icra edecek. Program kapsamında sanatçılar konser verecek, çeşitli gösteriler izleyiciler ile buluşacak.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e kadar uzanıyor

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi.

Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından binlerce kişi Türk bayraklarıyla katılıyor. Yürüyüş kapsamında çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçları resmi geçişler düzenliyor, Türkiye'den gelen sanatçılar konserler veriyor.

Kaynak: AA

Wall Street, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'un finans merkezi Wall Street'te Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi - Son Dakika

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