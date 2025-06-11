Newsom'dan Trump'a Tepki: Demokrasi Tehdit Altında - Son Dakika
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Newsom'dan Trump'a Tepki: Demokrasi Tehdit Altında

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Newsom\'dan Trump\'a Tepki: Demokrasi Tehdit Altında
11.06.2025 10:33
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Newsom\'dan Trump\'a Tepki: Demokrasi Tehdit Altında
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California Valisi Newsom, Trump'ın protestolara karşı tedbirlerini demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.

LOS ABD'de California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı tedbirlerine ilişkin, "Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi." dedi.

Newsom, eyaletteki protestolar ve Trump yönetiminin bunlara karşı adımlarına ilişkin bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın gösterilere yönelik askeri tedbirlerinin demokrasinin temelini oluşturan siyasi ve kültürel normlara karşı daha geniş kapsamlı bir saldırının başlangıcı olduğunu söyleyen Newsom, Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin görevlendirilmesinin protestoları bastırmakla ilgili olmadığını, aksine "toplumu temelden sarsmaya ve gücü Beyaz Saray'da toplamaya yönelik bilinçli bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Newsom, "California ilk olabilir ama burada bitmeyeceği çok açık. Sırada başka eyaletler var. Demokrasi sıradaki hedef. Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi." ifadelerini kullandı.

"Trump, kültüre, tarihe, bilime, bilgiye savaş ilan etti." diyen Newsom, Başkan'ın haber kuruluşlarını itibarsızlaştırdığını ve anayasanın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1. Maddesi'ne saldırdığını iddia etti.

Newsom, Trump'ın yargı sistemi ve hukuk firmalarını da hedef aldığını kaydederek, "Bunlar düzenli ve medeni bir toplumun temelidir." diye konuştu.

Tüm Amerikalıları bu sürece karşı durmaya çağırarak protestoların barışçıl olmasını isteyen Vali Newsom, "Trump'ın en çok istediği şey sadakatiniz, sessizliğiniz ve bu ana ortak olmanız. Ona boyun eğmeyin." dedi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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