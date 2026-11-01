Newsom, Trump yönetiminin oy pusulaları için arama emri isteyebileceğini öne sürdü

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump ve yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonuçları resmileşmeden önce "oy pusulaları dahil seçim materyallerine el koymak" için arama emri talep edebileceğini öne sürdü.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Vali Newsom, California eyaletindeki federal yargıçlara gönderdiği mektupta Trump ve yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonuçları resmileşmeden önce "oy pusulaları dahil seçim materyallerine el koymak" için arama emri talep edebileceğini ileri sürdü.

Newsom, "Federal görevlilerin, seçim sonuçları resmen onaylanmadan önce oy pusulalarına ve seçim materyallerine el koymak için arama emri talep edeceklerinden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yargıçlara bu tür talepler konusunda çok daha dikkatli inceleme gerçekleştirmeleri çağrısı yapan Newsom, eyalette oy pusulalarının işlenmesi ve sayılması amacıyla gerekli olan materyal ve ekipmana el konulması için "meşru kolluk kuvveti gerekçesinin" bulunmadığını savundu.