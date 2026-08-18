Nezih Şensoy'un 100 km'lik Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika
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Nezih Şensoy'un 100 km'lik Yamaç Paraşütü Uçuşu

Nezih Şensoy\'un 100 km\'lik Yamaç Paraşütü Uçuşu
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Nezih Şensoy, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a 100 kilometre yamaç paraşütüyle uçarak antrenman yaptı.

YAVUZ EMRAH SEVER/ZEHRA ONGAN - Türk Hava Kurumunda (THK) model uçak öğretmenliği yapan yamaç paraşütü milli takım sporcusu Nezih Şensoy, mesafe branşındaki antrenmanı kapsamında Eskişehir'den Afyonkarahisar'a yaklaşık 100 kilometre uçtu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'ndeki Kırkkız Dağı'ndan kalkış yapan 26 yaşındaki Şensoy, yaklaşık 100 kilometrelik uçuşun ardından Afyonkarahisar şehir merkezine yakın otogar mevkiine iniş yaptı.

2 saat 26 dakika süren uçuş sırasında cep telefonundaki harita uygulamasından güzergahını takip eden Şensoy, havadan Afyonkarahisar şehir merkezi, tarım arazileri ve çevredeki dağları görüntüledi.

Uçuşun ardından ekipmanını toplayan Şensoy, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek Eskişehir'e dönüş için otobüse bindi.

Daha önce de Eskişehir'den Denizli'ye, Ankara'dan da Konya'ya yamaç paraşütüyle uçan Şensoy, 22-30 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Kruşevo kentinde düzenlenecek Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Yamaç Paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak.

"Havacılığa olan tutkum sayesinde yamaç paraşütüne başladım"

Şensoy, AA muhabirine, yamaç paraşütünün bir alt branşı olan mesafe branşında aktif olarak spor kariyerini sürdürdüğünü belirterek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını söyledi.

11 yaşında model uçakla havacılık tutkusunun başladığını anlatan Şensoy, "Bir süre model uçakla devam ettikten sonra artık daha fazla şeyler yapmam gerekiyordu. Havacılığa olan tutkum sayesinde ve bir hocamın davetiyle yamaç paraşütüne başladım. Sonrasında iş buralara kadar geldi." şeklinde konuştu.

Şensoy, 2017 yılında yamaç paraşütü başlangıç eğitimi aldığını ve o tarihten bu yana aktif olarak uçuş yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yamaç paraşütü yarışmalarında 'mesafe' dediğimiz dalda, bir noktadan kalkıp farklı bir noktaya uzun mesafe uçmayı amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye 'cross-country' dediğimiz uzun mesafe uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Ben de kendime antrenman olması için havanın uygun olduğu zamanlarda uçuşlar gerçekleştiriyorum."

Uzun mesafe uçuşlarında "termik" olarak adlandırılan yükselen hava akımlarından yararlandıklarını anlatan Şensoy, bu hava akımlarını kullanarak irtifa kazandıklarını ve ardından rüzgarın da desteğiyle uçuşlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Şensoy, bir sonraki termik bölgesini bulana kadar süzülerek ilerlediklerini, uygun hava akımına ulaştıklarında yeniden yükselerek mesafe katettiklerini ifade etti.

Uçuş sırasında doğru karar vermenin önemine dikkati çeken Şensoy, "Bu kararları doğru vermezsek uçuşumuz erken sonlanıyor ama doğru kararlar vererek daha uzun mesafeler uçabiliyoruz. Bu anlamda doğru karar vermek çok önemli." diye konuştu.

"Otogarın yanına inişimi planladım"

Şensoy, mesafe uçuşlarında kalkış kadar iniş noktasının da önemli olduğunu belirterek, Afyonkarahisar uçuşunda dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla otogar çevresine iniş yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde Kırkkız Dağı bulunduğunu anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"Bu dağdan kalkış yaparak Afyonkarahisar şehir merkezine yakın otogar mevkisine iniş yaptım. Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz ya da birilerinden rica ediyoruz, alttan takip edip onlar bizleri geri alıyor. Bu uçuşta hava çok güzeldi. Afyonkarahisar şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Böylelikle daha fazla yürümemek, eve dönüşümün kolay olması adına otogarın yanına inişimi planladım. Böylelikle otobüsle evime kolayca döndüm."

Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Şensoy, Türkiye Hava Sporları Federasyonunun oluşturduğu genç milli takımla 22-30 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Kruşevo kentinde düzenlenecek FAI Yamaç Paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacağını bildirdi.

Şampiyonada sporcuların belirlenen görevleri yerine getirerek farklı koordinatlara ulaşmaya ve iniş alanına en hızlı şekilde ulaşmaya çalışacağını anlatan Şensoy, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dünyanın birçok farklı yerinden birçok farklı sporcu gelecek. Biz de Türkiye olarak ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Eskişehir, Havacılık, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nezih Şensoy'un 100 km'lik Yamaç Paraşütü Uçuşu - Son Dakika

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