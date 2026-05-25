NFC saldırıları yüzde 188 arttı: Android kullanıcıları tehdit altında

NFC teknolojisinin yaygınlaşması, siber suçlular için yeni fırsatlar yarattı. Kaspersky verilerine göre, 2026'nın ilk dört ayında Android cihazlara yönelik NFC tabanlı 35.600 saldırı engellendi; bu, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 188 artış anlamına geliyor. Saldırılar doğrudan ve tersine NFC yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Doğrudan saldırılarda kullanıcılar zararlı uygulama indirmeye yönlendirilirken, tersine NFC'de cihazın ödeme aracı olarak ayarlanması sağlanıyor. NGate, RatOn gibi yeni zararlı aileler ve MaaS modeli saldırıları yaygınlaştırıyor. Uzmanlar, kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemesi, NFC'yi yalnızca gerektiğinde açık tutması ve güncel antivirüs kullanması gerektiğini belirtiyor.