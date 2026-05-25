NFC saldırıları yüzde 188 arttı: Android kullanıcıları tehdit altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NFC saldırıları yüzde 188 arttı: Android kullanıcıları tehdit altında

25.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky verilerine göre 2026'nın ilk dört ayında Android cihazlara yönelik NFC tabanlı saldırılar geçen yıla göre yüzde 188 artarak 35.600'e ulaştı. Uzmanlar, kullanıcıları bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeleri ve NFC'yi gereksiz yere açık bırakmamaları konusunda uyarıyor.

NFC teknolojisinin yaygınlaşması, siber suçlular için yeni fırsatlar yarattı. Kaspersky verilerine göre, 2026'nın ilk dört ayında Android cihazlara yönelik NFC tabanlı 35.600 saldırı engellendi; bu, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 188 artış anlamına geliyor. Saldırılar doğrudan ve tersine NFC yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Doğrudan saldırılarda kullanıcılar zararlı uygulama indirmeye yönlendirilirken, tersine NFC'de cihazın ödeme aracı olarak ayarlanması sağlanıyor. NGate, RatOn gibi yeni zararlı aileler ve MaaS modeli saldırıları yaygınlaştırıyor. Uzmanlar, kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemesi, NFC'yi yalnızca gerektiğinde açık tutması ve güncel antivirüs kullanması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel NFC saldırıları yüzde 188 arttı: Android kullanıcıları tehdit altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:33:56. #7.12#
SON DAKİKA: NFC saldırıları yüzde 188 arttı: Android kullanıcıları tehdit altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.