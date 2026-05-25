NFC tabanlı Android zararlı yazılım saldırıları %188 arttı

Kaspersky, 2026'nın ilk dört ayında NFC tabanlı Android zararlı yazılım saldırılarının geçen yıla göre %188 arttığını bildirdi. 35 bin 600 saldırı engellenirken, bu sayı 2025'te 12 bin 300'dü. Saldırılar Rusya'da başlayıp Latin Amerika ve Avrupa'ya yayıldı.

İki yöntem kullanılıyor: Doğrudan NFC saldırılarında kullanıcılar zararlı uygulama yüklemeye ikna ediliyor; tersine NFC'de ise uygulama telefonu ödeme sistemi yapıp ATM'den para çekiyor. Kaspersky, bu yöntemin tespitinin zor olduğunu ve MaaS modeliyle yayıldığını belirtti. Kullanıcılara resmi olmayan uygulamalardan kaçınmaları, ATM yönlendirmelerine güvenmemeleri ve güvenlik yazılımı kullanmaları öneriliyor.