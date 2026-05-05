Niagara\'da Lale Festivali Yoğun İlgi Gördü

NIAGARA-ON-THE-LAKE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Niagara bölgesinde düzenlenen lale festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Bu yıl 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, 100'ü aşkın türden 3 milyondan fazla lale sergileniyor.
