NIEBC, Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 15 Mayıs 2027'de yapılacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NIEBC, Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 15 Mayıs 2027'de yapılacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NIEBC, Somali'de 'tek kişi tek oy' sistemine göre parlamento seçimlerinin 15 Nisan 2027'de, cumhurbaşkanı seçiminin 15 Mayıs 2027'de yapılacağını duyurdu. Seçmen kayıtları 1-22 Kasım 2026'da yeniden açılacak, geçici listeler 21 Ocak 2027'de, kesin listeler 15 Mart'ta yayımlanacak.

Somali Bağımsız Ulusal Seçim ve Sınırlar Komisyonu (NIEBC), "tek kişi tek oy" sistemine göre düzenlenmesi planlanan genel seçimler için parlamento seçimlerinin 15 Nisan 2027'de, cumhurbaşkanı seçiminin ise 15 Mayıs 2027'de yapılacağını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Somali Anayasası ve Ulusal Seçim Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda seçim takviminin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, parlamentonun iki kanadı için seçimlerin 15 Nisan 2027'de, cumhurbaşkanı seçiminin ise 15 Mayıs 2027'de yapılacağı belirtildi.

Seçim hazırlıkları kapsamında siyasi partiler ve seçmenler için kayıt işlemlerinin 1-22 Kasım 2026 tarihlerinde yeniden açılacağı, milletvekili aday listelerinin ise en geç 22 Kasım'da sunulacağı kaydedildi.

Geçici seçmen listelerinin 21 Ocak 2027'de, kesin listelerin ise 15 Mart'ta yayımlanacağı, seçim kampanyalarının 27 Şubat 2027'de başlayacağı ifade edildi.

Somali'de seçim süreci

Somali'de en son doğrudan seçimler 1969'da yapıldı.

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 56 yıl sonra doğrudan seçim modelini uygularken, daha sonra Mogadişu dışında ilk kez seçimler Güneybatı Eyaleti'nde gerçekleştirildi.

Hükümet, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
ParlamentoPolitikaSomaliGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:40:43. #.0.2#
SON DAKİKA: NIEBC, Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 15 Mayıs 2027'de yapılacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei