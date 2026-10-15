NIEBC, Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 15 Mayıs 2027'de yapılacağını açıkladı

Somali Bağımsız Ulusal Seçim ve Sınırlar Komisyonu (NIEBC), "tek kişi tek oy" sistemine göre düzenlenmesi planlanan genel seçimler için parlamento seçimlerinin 15 Nisan 2027'de, cumhurbaşkanı seçiminin ise 15 Mayıs 2027'de yapılacağını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Somali Anayasası ve Ulusal Seçim Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda seçim takviminin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, parlamentonun iki kanadı için seçimlerin 15 Nisan 2027'de, cumhurbaşkanı seçiminin ise 15 Mayıs 2027'de yapılacağı belirtildi.

Seçim hazırlıkları kapsamında siyasi partiler ve seçmenler için kayıt işlemlerinin 1-22 Kasım 2026 tarihlerinde yeniden açılacağı, milletvekili aday listelerinin ise en geç 22 Kasım'da sunulacağı kaydedildi.

Geçici seçmen listelerinin 21 Ocak 2027'de, kesin listelerin ise 15 Mart'ta yayımlanacağı, seçim kampanyalarının 27 Şubat 2027'de başlayacağı ifade edildi.

Somali'de seçim süreci

Somali'de en son doğrudan seçimler 1969'da yapıldı.

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 56 yıl sonra doğrudan seçim modelini uygularken, daha sonra Mogadişu dışında ilk kez seçimler Güneybatı Eyaleti'nde gerçekleştirildi.

Hükümet, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.