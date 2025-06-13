Nif Kiraz Festivali 2025'te Coşkuyla Gerçekleşecek

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Nif Kiraz Festivali, 15 Haziran 2025 Pazar günü coşkulu etkinliklerle başlayacak.

Nif Kiraz Festivali'nde el emeği ürünlerin sergileneceği stantlar gün boyu ziyaretçilere açık olacak. Saat 20.00 itibariyle başlayacak sahne programında ise Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Uğur Önür, Belediye sanatçıları Osman Batur Keser ve Mustafa Selçukoğlu ile birlikte sahne alacak. Belediye bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri de geceye renk katacak.

Festival kapsamında ayrıca "En İyi Kiraz Yetiştiricisi", "En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması" ve "Kirazlı Tatlar Yarışması" gibi eğlenceli ve geleneksel yarışmalar da yapılacak.