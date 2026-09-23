Niğde Aktaş'ta traktörle çarpışan motosikletteki 2 yaralıdan 1'i ağır yaralandı

Niğde Aktaş'ta traktörle çarpışan motosikletteki 2 yaralıdan 1'i ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunurken, yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Niğde'de traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
C.Ç'nin (18) kullandığı 51 ADH 224 plakalı motosiklet, Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde A.E. (21) yönetimindeki 51 BB 285 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü C.Ç. ile motosiklette bulunan S.Ç. (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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