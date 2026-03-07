Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

07.03.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, ailenin, toplumun ve hayatın temel taşı olan kadınların, sadece bir gün değil, her an baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmiş bir toplumun inşasının kadınların hayata kattığı değer, sevgi ve zarafetle mümkün olduğunu ifade eden Özdemir, kadına hak ettiği saygıyı göstermeyen hiçbir toplumunun geleceğinin aydınlık olamayacağını dile getirdi.

Tükr kadınının kurtuluş mücadelesinde cepheden cepheye koşarak vatan savunmasında ön saflarda yer aldığını anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünün kahraman kadınları, bugün de bilimde, hukukta, ekonomide, sanatta, siyasette ve sporda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmakta, ülkemizin büyümesine en büyük katkıyı sunmaktadır. Şehrimizi yönetirken kadınların fikirlerini rehber ediniyor, onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Açtığımız kadın yaşam merkezleri, meslek edindirme kursları ve istihdam olanaklarıyla kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü durmalarını sağlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehrimizdeki halk otobüslerinin tamamını kadınlar için ücretsiz yaptık. Niğde Barosu ile imzaladığımız protokolle, kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetini de başlattık. Tüm bu hizmetlerin kadınlara ve kente hayırlı olmasını diliyorum. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman askerlerimizin elleri öpülesi anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum"

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Emrah Özdemir, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:00:27. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.