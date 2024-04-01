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Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı

Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı

Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

01.04.2024 01:53  Güncelleme: 01:58
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Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

-Özdemir'in öz geçmişi

Niğde'de 1980'de doğan Emrah Özdemir, ilk, orta ve lise eğitimi memleketinde tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Özdemir, aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevi yürütüyor. 2006-2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı yapan Özdemir, 2011'de AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Özdemir, AK Parti'de Seçim İşleri Başkanlığı, 2013-2017 arasında ise Niğde İl Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı seçilen Özdemir, iyi derecede İngilizce biliyor.

Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı - Son Dakika
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