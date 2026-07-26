Niğde Belediyesi'nden Açık Kasalı Araç İncelemesi

Niğde Belediyesi, bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan belediye personelinin açık kasalı bir araçta taşındığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can güvenliği, sağlığı ve insan onuruna yakışır koşullarda görev yapmasının belediye açısından hiçbir gerekçeyle ihmal edilemeyecek temel bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Hizmetin niteliği, aciliyeti veya saha şartları ne olursa olsun çalışan güvenliğinin riske atabilecek hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, söz konusu görüntülerin belediye tarafından ciddiyetle ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımanın gerçekleştirildiği tarih, güzergah, görevlendirme süreci ve talimat zincirinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir idari inceleme başlatılmıştır. İnceleme süreci devam ederken belediyemizin tüm birimlerine, bağlı şirketlerine ve hizmet yüklenicilerine çalışanların yolcu taşımaya uygun olmayan açık kasalı araçlarda hiçbir surette taşınmaması yönünde kesin talimat verilmiştir. Çalışanların ulaşımının yalnızca güvenli ve ilgili mevzuata uygun araçlarla gerçekleştirilmesi gerektiği tüm sorumlu birimlere yeniden bildirilmiştir. Niğde Belediyesi olarak çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve insan onurunu korumaya yönelik sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."