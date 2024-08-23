Niğde Belediyesi Personeline Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Personeline Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Verildi

Niğde Belediyesi Personeline Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Verildi

Niğde Belediyesi, hizmet içi eğitim programı kapsamında personele resmi yazışma kuralları eğitimi verdi. Eğitimde, resmi yazışmaların nasıl yapılacağına dair bilgi verildi ve örneklerle anlatıldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

23.08.2024 16:49
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Niğde Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında personele "resmi yazışma kuralları" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce organize edilen programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin Başaran, birim müdürleri ve yazışma işlemleri yapan personeline resmi yazışmaların nasıl yapılacağına dair bilgi verdi.

Başaran, resmi makamlarla yapılan yazışmalar başta olmak üzere yapılan tüm yazışmalarda uygulanması gereken kuralları örneklerle anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

İletişim, diksiyon, hitabet, protokol ve nezaket kuralları, vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle telefon ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapılan görüşmelerde personele, uzmanlar tarafından eğitimler verildiğini anımsatan Özdemir, belediye personelinin vatandaşa sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla bu eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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