Niğde Belediyesi ve hayırsever kuaförden ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz bayram tıraşı

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Niğde Belediyesi ve bir hayırsever kuaför tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz bayram tıraşı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bayram tıraşı yaptırıldı.

Etkinlikte, kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları Mehmet ve Murat Arıkan tarafından 100 çocuk tıraş edildi.