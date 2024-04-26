Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen işletmelere tutanak tutulurken, kurallara uyan işletmecilere teşekkür edildi.

26.04.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen kapsamında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Periyodik aralıklarla denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin eksiği olan işletmelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi hususunda tutanak tuttuğu aktarılan açıklamada, kurallara uyan işletmecilere ise zabıta ekipleri tarafından teşekkür edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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