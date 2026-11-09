Niğde'de 1 ölü 1 yaralıyla biten kavgada kaçarken yakalanan 2 kardeş tutuklandı

Niğde'de merkeze bağlı Kiledere köyünde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün meydana gelen olayın ardından kaçtıkları Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yakalanan M.Ö. ve ağabeyi H.Ö, getirildikleri Niğde'de sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kent merkezine bağlı Kiledere köyünde 7 Kasım'da M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ve Y.D'ye ateş etmiş, R.E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. ise yaralanmıştı.