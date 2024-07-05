Niğde'de 10 Hırsızlık Olayında 15 Şüpheli Yakalandı

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Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haziran ayı içerisinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayında 15 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, il merkezinde 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 15 şüpheli yakalandı.

Çalışmalar sırasında ekipler tarafından ele geçirilen 1 motosiklet ve 1 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.