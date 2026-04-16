Niğde\'de 111 Hafız İcazet Töreni

Niğde'de eğitimlerini tamamlayan 111 hafız için icazet töreni gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünce Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, kısa video gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Nedim Akmeşe, programın açılışındaki konuşmasında, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olarak indirilen ilahi bir kelam olduğunu belirten Akmeşe, Kur'an-ı Kerim'i anlama, yaşama ve muhafaza etmenin her mümin için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Akmeşe, hafızlık müessesesinin asırlardır İslam medeniyetinin en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Hafızlığın Kur'an'ın lafzını ve ruhunu nesilden nesle aktaran müstesna bir hizmet olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Akmeşe, "İl Müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımızda eğitim gören 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrencimizin hafızlık tespit sınavını başarıyla geçerek bu şerefli unvana erişmiş olmaları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Her bir evladımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin de imanlı, ahlaklı ve vatanına bağlı bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin önemine dikkati çeken Şahin, "Bu kurslarımızda yetişen yavrularımızın bu millete ne kadar faydalı olacağına emin olduğumuz için de bizler sizlere bu kursları tavsiye etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise icazet töreninin hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Müftüsü Hüseyin Gün de programda konuşma yaptı.

Programa, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, aileler ve vatandaşlar katıldı.