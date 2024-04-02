Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Çelik, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirdi.
Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresine ait kentte 134 projenin bulunduğunu ve bu projelerden 52'sinin tarım, 36'sının ulaştırma, 20'sinin kamu hizmetleri, 12'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 14'ünün enerji ve birinin de kültür turizm sektörüne ait olduğunu söyledi.
Niğde'de yürütülen 134 projenin toplam değerinin 18 milyar 332 milyon 442 bin lira olduğunu, bu projeler için 2 milyar 631 milyon 893 bin lira ödenek ayırdıklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Bu ödeneğin bugün itibarıyla 218 milyon 418 bin lirası harcanmıştır. Harcama miktarına baktığımız zaman toplam proje bedellerinin yüzde 8,30'u civarında. Bundan sonraki süreçte hem mevsim şartlarının iyileşmesi hem de yerel seçimlerin bitmesiyle bu projelerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Alacağımız kararların şimdiden ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 134 Proje İçin 18 Milyar TL Harcanacak - Son Dakika
Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Trabzon'da '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında 'Dünya Çocukları Trabzon'da' konulu karma resim sergisi açıldı. Sergide, 21 ülkeden 68 eser yer alıyor. Vali Aziz Yıldırım, serginin açılışında konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, 9 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?