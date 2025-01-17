Niğde'de 2. Teknopark Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Niğde'de 2. Teknopark Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde\'de 2. Teknopark Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'de inşaatı süren 2. teknopark, girişimcilere hizmet verecek ve teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

17.01.2025 14:47
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Niğde'de 2. Teknopark inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde devam eden çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, teknoparkların çok önemli olduğunu ve girişimcilere hizmet verdiğini söyledi.

Bakanlıktan ödenek alınarak teknopark ihalesine çıktıklarını belirten Çelik, teknoparkın özel sektör, sanayi ve üniversite iş birliğinin göstergesi olduğunu anlattı.

Kısa bir sürede teknoparkın girişimcilere hizmet vereceğini aktaran Çelik, "Teknopark Niğde'nin girişimcilik ekosistemine çok ciddi ivme kazandıracak bir yer. Niğde sadece tarım kenti değil, son zamanlarda organize sanayi bölgesinde yüksek teknoloji üreten firmalarımız da var. Teknoloji ve inovasyon alanındaki bu kararlılığımız, dünya genelinde hızlanan dijitalleşme ve teknolojik dönüşüme liderlik etme hedefimiz doğrultusunda büyük bir adım teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da teknoparkın ülkeye, kente ve üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, "İkinci Teknopark binasının hem ülkenin hem de teknoloji düzeyi yüksek firmaların ortaya çıkması açısından önemli işler yapacağına inanıyorum. Burada çıkacak ürünler sadece ilimizde değil ülkemizin farklı teknolojik alanlarında farklı projelerinde kullanılıyor." diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise teknoparkın Tarım Teknopark olarak yapmayı düşündüklerini söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de teknoparkın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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