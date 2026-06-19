Niğde'de 20 Yaşındaki Genç Apartmandan Düştü - Son Dakika
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Niğde'de 20 Yaşındaki Genç Apartmandan Düştü

Niğde\'de 20 Yaşındaki Genç Apartmandan Düştü
19.06.2026 20:43
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Niğde'de 10. kattan düşen S.Y. (20) hayatını kaybetti, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen genç hayatını kaybetti.

İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki S.Y. (20), pencereden beton zemine düştü.

S.Y'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hastane, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 20 Yaşındaki Genç Apartmandan Düştü - Son Dakika

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