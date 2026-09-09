Niğde'de 21 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
Niğde Valiliğinin himayesinde, hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen 21 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen programla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Vali Nedim Akmeşe, sandalyelerin günlük yaşamı kolaylaştıracağını belirterek Türkeş'e teşekkür etti.
Niğde Valiliğinin himayesinde, hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen uzaktan kumandalı 21 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Valilikte düzenlenen programda, akülü tekerlekli sandalyeleri ailelere teslim eden Vali Nedim Akmeşe, sandalyelerin ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağına ve hareket özgürlüklerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Toplumdaki dayanışma ve gönül birliğinin önemine dikkati çeken Akmeşe, desteğinden dolayı hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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