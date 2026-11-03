Niğde'de 24 sentetik hap ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 24 sentetik hap ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Aramalarda 24 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ham maddesi ve cam aparat ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 24 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ve cam aparat ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de 24 sentetik hap ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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