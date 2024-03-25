Niğde'de 31 Mart Seçimlerinde 265 Bin 258 Seçmen Sandık Başına Gidecek - Son Dakika
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Niğde'de 31 Mart Seçimlerinde 265 Bin 258 Seçmen Sandık Başına Gidecek

Niğde\'de 31 Mart Seçimlerinde 265 Bin 258 Seçmen Sandık Başına Gidecek

Niğde'de yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 558 sandıkta 265 bin 258 seçmen oy kullanacak. Seçimlerde il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Kentte merkezde 325 sandıkta 108 bin 432, Bor'da 159 sandıkta 46 bin 542, Altunhisar'da 35 sandıkta 9 bin 256, Çamardı'da 11 sandıkta 10 bin 872, Çiftlik'te 10 sandıkta 19 bin 319 ve Ulukışla'da 18 sandıkta 17 bin 474 seçmen oy kullanacak.

25.03.2024 15:19
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Niğde'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 558 sandıkta 265 bin 258 seçmen sandık başına gidecek.

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar, "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Toplam 558 sandıkta 265 bin 258 seçmenin oy kullanacağı kentte, merkezde 325 sandıkta 108 bin 432, Bor'da 159 sandıkta 46 bin 542, Altunhisar'da 35 sandıkta 9 bin 256, Çamardı'da 11 sandıkta 10 bin 872, Çiftlik'te 10 sandıkta 19 bin 319 ve Ulukışla'da 18 sandıkta 17 bin 474 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Kaynak: AA

Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 31 Mart Seçimlerinde 265 Bin 258 Seçmen Sandık Başına Gidecek - Son Dakika
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