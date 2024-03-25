Niğde'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 558 sandıkta 265 bin 258 seçmen sandık başına gidecek.
Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar, "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Toplam 558 sandıkta 265 bin 258 seçmenin oy kullanacağı kentte, merkezde 325 sandıkta 108 bin 432, Bor'da 159 sandıkta 46 bin 542, Altunhisar'da 35 sandıkta 9 bin 256, Çamardı'da 11 sandıkta 10 bin 872, Çiftlik'te 10 sandıkta 19 bin 319 ve Ulukışla'da 18 sandıkta 17 bin 474 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 31 Mart Seçimlerinde 265 Bin 258 Seçmen Sandık Başına Gidecek - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, turistik noktalardaki rögar kapaklarına eğlenceli desenler çizerek estetik bir görünüm sağladı. Kentin estetiğine değer katacak uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserde dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, Osmangazi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. Soğuk havaya rağmen binlerce Bursalı ismini dünyaya duyuran Zain'in ilahilerine Osmangazi Meydanı'nda eşlik edildi.
Trabzon'da yapılan denetimlerde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 980 TL ceza kesildi ve kumar masasındaki para ve malzemelere el konuldu. İşletme sahibi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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