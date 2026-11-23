Niğde'de 4 katlı apartmanın 3. katındaki daire yangınında sakinler tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Kale Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında daire hasar görürken apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Kale Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın dairede hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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