Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Kale Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın dairede hasara neden oldu.