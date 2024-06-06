Niğde\'de 413 zanlı gözaltına alındı

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Niğde'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 413 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mayısta kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, yağma, kasten öldürme, şantaj ve taksirle öldürme suçlarından aranan 413 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınana zanlılardan 27'si emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başltıldı.???????