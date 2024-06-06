Niğde'de 413 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de 413 zanlı gözaltına alındı

Niğde\'de 413 zanlı gözaltına alındı

Niğde'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 413 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mayısta aranan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 27'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

06.06.2024 13:53
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Niğde'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 413 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mayısta kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, yağma, kasten öldürme, şantaj ve taksirle öldürme suçlarından aranan 413 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınana zanlılardan 27'si emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başltıldı.???????

Kaynak: AA

Niğde, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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