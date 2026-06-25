Niğde'de 721 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Niğde'de 721 Polis Adayı Mezun Oldu

Niğde\'de 721 Polis Adayı Mezun Oldu
25.06.2026 17:06
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Niğde POMEM'de 721 polis adayı mezuniyet töreniyle meslek hayatlarına adım attı.

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 721 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Nedim Akmeşe, POMEM bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, devletin huzur ve güvenliği için görev üstlenecek gençlerin meslek hayatlarına ilk adımlarını atmalarının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mezunların yalnızca bir mesleğe değil, büyük bir sorumluluğa da adım atacaklarını anlatan Akmeşe, kazandıkları bilgi, disiplin ve değerlerin görev hayatları boyunca onlara rehberlik edeceğini ifade etti.

Polsilik mesleğinin sabır, disiplin, merhamet, kararlılık, hukuk bilgisi ve vicdan gerektirdiğine dikkati çeken Akmeşe, şunları kaydetti:

"Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı, devletin vatandaşıyla kurduğu bağın niteliğini ortaya koyan bir ayna gibidir. Bu nedenle iyi bir polis güven veren, adaletle hareket eden ve her şartta hukukun çizgisinden ayrılmayan kişidir. Görevinizi yerine getirirken hukuku ve vicdanı daima rehber edinin. Büyük bir özveri, inanç ve disiplinle zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak bugün mezun olan ve şanlı üniformamızı ömür boyu taşıyacak 721 polis memuru adayımızı gönülden tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi, polis adayları yemin etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Polis, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 721 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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