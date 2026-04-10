Niğde\'de Apartman Yangını

Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Efendibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Dairede kalan 4 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?