Niğde\'de Apartman Yangını

Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık, doğal gaz, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın dairede hasara neden oldu.
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