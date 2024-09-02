Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda, su yüzeyinde bir baba ve 4 yaşındaki kızının cesetleri bulundu. Olay yerine gelen ekipler, baba Ü.A. ve kızı F.H.A.'nın kimliklerini tespit etti. Cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olayın serinlemek amacıyla gölete girilmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirtti ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

02.09.2024 15:47
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Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu.

Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin kimliklerinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğu belirlendi.

Baba ve kızının cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan otomobilin de Ü.A'ya ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 11.00 gibi bir çobanın gölette iki kişinin olduğunu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

İlk olarak göletten çocuğun ardından diğer vatandaşın çıkarıldığını aktaran Çelik, "Serinlemek için göletlere giriliyor fakat göletlerin dibinde balçık meydana geliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir, bu bizi dibe çekebiliyor. Onun için girmememiz lazım. Olayda çocuk düştü mü sonradan babası kurtarmak mı istedi bilemiyoruz. Vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Baba ve Kızı Baraj Gölünde Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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