Niğde'de bir restoranın mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken mutfakta zarar oluştu.
Niğde'de bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
İtfaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mutfak zarar gördü.
Kaynak: AA
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