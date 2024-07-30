Niğde'de Bu Yıl 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor - Son Dakika
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Niğde'de Bu Yıl 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, il genelinde bal hasadının başladığını ve bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle rekoltenin geçen yılla aynı olmasını beklediklerini söyledi. Ünal, çevresel atıklar ve küresel ısınma gibi faktörlerin de bal rekoltesini etkilediğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üye arıcılara destek vereceğini açıklayan Ünal, bu yıl 250 ton bal üretimi beklediklerini ifade etti.

30.07.2024 14:01
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Niğde'de bu yıl yaklaşık 250 ton bal üretimi bekleniyor.

Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bal hasadının başladığını, bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle rekoltenin geçen yılla aynı olmasını beklediklerini söyledi.

Niğde'de üretilen keven balının aroma bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Ünal, kentte birliğe kayıtlı 260 arıcı bulunduğu bildirdi.

Yaklaşık iki yıldır çevresel atıklardan ve küresel ısınmadan kaynaklı Niğde'de bal rekoltesinde artış yaşanmadığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"2023 yılında yaklaşık 250 ton bal rekoltesi elde edilirken bu yıl herhangi bir artış beklenmemekte, bal rekoltesinin artmamasını sadece hava sıcaklıklarına bağlamamak lazım. Bunun yanı sıra küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çok önemli faktöreler de var. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı üye arıcılara kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira destek verecek. 41 yaşını doldurmamış arıcılara ve kadın üreticilere ek 40 lira, gezginci arıcılara ise kovan başına artı 30 lira destek sağlanacak. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen illerdeki birliklere üye arıcılara da ek 20 lira daha destek verilecek."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mustafa Ünal, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Bu Yıl 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor - Son Dakika

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