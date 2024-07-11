Niğde'de Bu Yıl 42 Bin Ton Kiraz Üretimi Bekleniyor

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Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte bu yıl yaklaşık 42 bin ton kiraz rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Altunhisar beldesindeki kiraz paketleme tesisini ziyaret ederek, yetkilerden bilgi aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de 736 bin 791 ton kiraz üretildiğini belirten Çelik, Niğde'nin bu üretimde önemli pay sahibi olduğu aktardı.

Çelik, kentte 2023'te toplam 26 bin 610 dekar alanda 41 bin 710 ton kiraz üretildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu üretim Türkiye'deki genel üretimin yüzde 5,66'sını oluşturuyor. Niğde, kiraz üretiminde Türkiye genelinde 7'nci sırada. 2024 yılı İstatistik Veri Ağı birinci verilerine göre, kentte 26 bin 820 dekar alanda 42 bin 876 ton kiraz üretimi bekleniyor. Üretilen kirazlar Rusya, Çin, Tayland, Güney Kore, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Niğde'deki kiraz üretimi son yıllarda artış göstermiştir. Bu artışın başlıca sebebi, birçok meyve türünün pazarlanmasında yaşanan sorunların kirazda yaşanmamasıdır. Altunhisar'da ve Aktaş beldesinde 2 kiraz paketleme tesisi bulunmaktadır. Niğde'nin kiraz üretimindeki bu başarılı performansı, ilimizin tarım potansiyelini ve çiftçilerimizin emeğini göstermektedir. İlimizde kiraz üretimini artırmak ve daha fazla pazara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."