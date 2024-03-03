Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirilecek.
Halil Kitapçı Ortaokulu'nda 11 Mart'ta düzenlenecek mangala turnuvasında, öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmesi hedefleniyor.
Etkinlik kapsamında birinci olan öğrencilere ödül verilecek.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim diplomasisinin bölgesel krizlerin aşılmasında, gerilimlerin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin yükseköğretim sistemiyle bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına vesile olabilecek çaba içerisinde olduğunu söyledi. Özvar ayrıca, Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarında önemli başarılar elde ettiğini ve binlerce uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan ile ortak üniversiteler kurma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle ligde 6. sıraya yükselen Başakşehir, puanını 39'a çıkardı. Samsunspor ise 33 puanda kaldı. Golü atan Danijel Aleksic ise bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu belirterek, 31 Mart seçimlerine damga vuracaklarını söyledi. Erbakan, yerel seçimlerde iktidar olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Sun Princess adlı gemi, Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyerek turistleri karşıladı. Turistler, halk oyunları ekibi tarafından karşılanırken, bazıları Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları ise alışveriş yapmayı tercih etti. Gemiyi ziyaret eden kent protokolü, kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından ağırlandı. Sun Princess gemisi, Türkiye'ye ilk kez gelerek 4 bin turisti taşıdı ve 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştirecek.
Küçükçekmece'de trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı. Kaza anları ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Kırklareli'nde belediye başkanlığı için CHP'den aday gösterilmeyen Serdar Türker, adaylıktan çekilmesi için daire başkanlığı ve şoförlü makam aracı teklif edildiğini iddia etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, menşei belli olmayan bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda V.A. ve H.P. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı görmek isteyen turistler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?