Niğde\'de Cumhuriyet\'in 100. yılında akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Sun Princess Kuşadası'na yanaştı

Sun Princess adlı gemi, Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyerek turistleri karşıladı. Turistler, halk oyunları ekibi tarafından karşılanırken, bazıları Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları ise alışveriş yapmayı tercih etti. Gemiyi ziyaret eden kent protokolü, kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından ağırlandı. Sun Princess gemisi, Türkiye'ye ilk kez gelerek 4 bin turisti taşıdı ve 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştirecek.