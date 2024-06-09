Niğde'de damadının bıçakladığı kayınpeder yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yarhisar köyünde yaşayan C.D'nin evine gelen damadı R.T, kayınpederi ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda R.T, kayınpederi C.D'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan C.D, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan R.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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