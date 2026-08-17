Niğde\'de Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik genel güvenlik ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara genel güvenlik, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışveriş dolandırıcılıkları ve IBAN numarası kiralama suçlarına karşı da vatandaşları uyardı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemlerin yer aldığı el broşürleri dağıtıldı.