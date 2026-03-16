Niğde'de Elektrikli Otobüs Dönemi
Niğde'de Elektrikli Otobüs Dönemi

16.03.2026 14:36
Niğde Belediyesi, şehir içi ulaşımda 3 elektrikli otobüsü ücretsiz hizmete sundu.

Niğde Belediyesinin şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere aldığı 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla hizmete alınan 3 elektrikli otobüsle Derbent Kavşağı ile İmam Hatip Meydanı arasında ücretsiz yolcu taşınmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehre değer katacağını ifade etti.

Yeni otobüslerin Niğdelilere hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Niğde'mizi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin trafiğine nefes aldıracak, doğa dostu elektrikli otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

