Niğde'de Elma Üreticilerine Hastalık Uyarısı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üreticilerine etkili olan yağışların ardından karaleke ve külleme hastalığına karşı uyarıda bulundu.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 6-7 Haziran'da il genelindeki yağışlar nedeniyle orta şiddette karaleke enfeksiyonu oluştuğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, son bir haftada ilaçlama yapmayan üreticilerin, karaleke ve küllemeye karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.
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