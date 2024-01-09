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Niğde'de fabrika inşaatında iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de fabrika inşaatında iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında çalışan bir işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de fabrika inşaatında iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
09.01.2024 - 15:05,
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NİĞDE'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi Bilal Kılıç (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrikada meydana geldi. Fabrika inşaatında kalıp işçisi olarak çalışan Bilal Kılıç, iskelede çalışırken bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu, 7-8 metre yüksekten düşüp yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, ağır yaralı olarak ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bor Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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