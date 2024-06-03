Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergi Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergi Açılışı Yapıldı

Niğde\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergi Açılışı Yapıldı

Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sergi açılışı yapıldı. Vali Cahit Çelik, programın açılışında öğrenmenin sadece okul yıllarında değil, hayatın her evresinde devam ettiğinin vurgulanması gerektiğini belirtti. Sergide kursiyerlerin el sanatları, giyim, ahşap boyama, hüsn-i hat, resim sanatı gibi birçok alanda yaptığı eserler sergilendi.

03.06.2024 16:23
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Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sergi açılışı yapıldı.

Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki programın açılışında, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın öğrenmenin sadece okul yıllarında değil, hayatın her evresinde devam ettiğinin vurgulanması için önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bu anlayışı benimsemiş ve pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, içinde öğrenme arzusu bulunan her vatandaşımıza hizmet vermektedir. İl merkezinde açılan kurslarla, sanattan spora, hayatın her alanında bu hizmetler sunulmaktadır. İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılında 24 bin 448 kursiyer, 1110 kursla buluşmuştur. Bu sayının içiresinde 13 bin 653 kadın vatandaşımızın bulunması da şahsımı ayrıca mutlu etmektedir. Tabi bu veriler hayat boyu öğrenmeyle buluşan her yaştan bireyin çabasını yansıtmaktadır."

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, protokol üyeleri serginin açılışını yaptı.

Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, hüsn-i hat, resim sanatı gibi birçok alanda yapılan eserler sergilendi.

Programda, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Niğde, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Sergi Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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